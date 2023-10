Die auf Technologieplattformen ausgerichtete Talenthouse berichtet über Fortschritte bei der Anfang September angekündigten Reverse-Merger-Transaktion. Das Unternehmen ATIS Advanced Technologies habe eine Kontrollbeteiligung von 60 Prozent an Dreamer Entertainment von einer türkischen Gruppe erworben. Diese Beteiligung will ATIS gegen Aktien der Talenthouse in die Gesellschaft einbringen.

03.10.2023 22:23