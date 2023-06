Simsek, der bereits 2009 und 2018 Finanzminister war, hatte am Wochenende die Rückkehr seines Landes zu "rationalen Grundlagen" in der Wirtschafts- und Finanzpolitik angekündigt. Die Märkte warten auch auf die Ernennung eines neuen Zentralbankgouverneurs. Die Türkei steckt in einer Krise und kämpft mit hoher Inflation, die im vergangenen Jahr zeitweise bei mehr als 85 Prozent lag. Als ein Grund dafür gilt, dass die Zentralbank den Leitzins nicht gemäss der ökonomischen Lehre angehoben, sondern auf Wunsch des türkischen Präsidenten Recep Erdogan gesenkt hat.