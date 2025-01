Die USA und die in Afghanistan regierenden, islamistischen Taliban haben nach Aussage des Taliban-Aussenministeriums einen Gefangenentausch vollzogen. Bei dem afghanischen Gefangenen handelt es sich den Machthabern in Kabul zufolge um einen Mann, der in der ostafghanischen Provinz Nangahar festgenommen wurde und zwanzig Jahre lang in Kalifornien inhaftiert war.