Beobachtern zufolge versucht der IS, einen Keil zwischen die Taliban zu treiben und ihre externen Ressourcen zu beschneiden. Unter ihrem radikalislamischen Regime hat sich Afghanistan zunehmend vom Westen isoliert, wegen der Missachtung von Menschenrechten allgemein und besonders der Unterdrückung von Frauen, die mit immer neuen Verboten zunehmend aus dem öffentlichen Leben verdrängt werden. So hatten am Samstag Taliban-Vertreter in der Provinz Bamian erklärt, dass afghanische Frauen, die nicht vollverschleiert seien, der Besuch des Nationalparks Band-e-Amir nunmehr verboten sei. Bereits komplett verwehrt ist Frauen der Eintritt in Afghanistans Vergnügungsparks.