Tal wird länger

«Wir sind in einer Talsohle und das Tal ist wieder länger geworden», sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles. «Derzeit gibt es nur wenig Dynamik am Arbeitsmarkt», erklärte sie in Nürnberg. «Es geht seit drei Jahren nicht in die richtige Richtung.» Zuletzt war die Zahl der Arbeitslosen im August 2025 über drei Millionen geklettert. Zuvor lag sie mehr als zehn Jahre lang darunter. Nahles geht davon aus, dass die Drei-Millionen-Schwelle nicht bereits im nächsten Monat wieder unterschritten wird.