Von diesen Personalmassnahmen seien voraussichtlich 30 Vollzeitstellen in der Deutschschweiz sowie 25 Vollzeitstellen in der Westschweiz betroffen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Ende August angekündigte Abbau von 90 Vollzeitstellen konnte laut der Mitteilung durch interne Wechsel sowie die Nichtbesetzung von Vakanzen reduziert werden.