Bärtschi nimmt in seiner neuen Funktion auch Einsitz in die Geschäftsleitung, wie das Medienunternehmen am Mittwoch mitteilte. Für den Berner ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Bärtschi hat zuvor 15 Jahre an der Zürcher Werdstrasse gearbeitet. Er war stellvertretender Chefredaktor der «SonntagsZeitung» und Mitglied der Chefredaktion von «Tages-Anzeiger» und «SonntagsZeitung».