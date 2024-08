Westschweiz reagiert heftig

Aus der Westschweiz folgten am Dienstag heftige Reaktionen auf die Abbaupläne. Die Redaktionen schickten am Nachmittag eine Mitteilung, in der die Pläne als «untolerierbar» bezeichnet wurden. Der «radikale Plan» müsse überdacht werden. Die Redaktion der «Tribune de Genève» wirft Tamedia in einer separaten Mitteilung gar vor, die Zeitung töten zu wollen.