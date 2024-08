Tamedia baut 290 Vollzeitstellen ab. 90 Vollzeitstellen betreffen die Redaktion, 200 die Druckereien. So werden die Druckzentren in Bussigny in der Waadt und in Zürich geschlossen. Die Berufsverbände reagierten empört und verlangten eine Korrektur der Unternehmensstrategie.