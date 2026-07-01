Normalerweise sinken die Preise nach dem seit Einführung der 12-Uhr-Regel üblichen Mittagssprung bereits am Nachmittag stark und erreichen am Vormittag ihr Tagestief. Diese Schwankungsbreite war zuletzt sehr hoch - teilweise betrug sie um die 20 Cent. Nun fiel sie sehr niedrig aus. Durch den ausgebliebenen starken Rückgang wuchs der Preisaufschlag im Vergleich zum jeweils gleichen Zeitpunkt am Vortag sukzessive an. Am frühen Nachmittag waren es laut ADAC erst 5 bis 7 Cent, am Abend bereits 12 bis 15 Cent und am Morgen nun die oben genannten Werte.