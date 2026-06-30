Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze zeigte sich mit der Wirkung des Tankrabatts zufrieden. «Anders als viele Skeptiker im Vorfeld vorausgesagt haben, wurde der Rabatt fast vollumfänglich weitergegeben. Pendler, Logistiker, Handwerker, Landwirte und viele mehr haben diesen Rabatt, vor allem in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt, dringend gebraucht», erklärte der CDU-Politiker. Er hoffe, «dass sich die Lage im Nahen Osten nun weiter entspannt und die Preise für Öl wieder sinken.»/mkk/DP/zb