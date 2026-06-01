Der Tankrabatt und gesunkene Rohölpreise haben die Autofahrer im Mai beim Spritkauf deutlich entlastet. Nach dem teuersten Tankmonat April waren die Kraftstoffe wieder günstiger zu haben, wie eine Bilanz des Automobilclubs ADAC für den Monat Mai ergab. Berechnungen der Monopolkommission und des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung zeigen überdies: Inzwischen wird die Steuersenkung, die zwei Monate lang gilt, zumindest bei den Benzinsorten E5 und E10 vollständig weitergegeben.