Bei der Lufthansa sind am Freitag erneut hunderte Flüge infolge eines Streiks des fliegenden Personals ausgefallen. Tausende Passagiere kamen nicht an ihr Ziel. Doch mitten in den Arbeitskampf platzierte das Unternehmen die Nachricht, dass man sich bei einer Tochtergesellschaft ganz ohne Streiks auf einen Tarifabschluss geeinigt hat. Vertragspartner ist mit Verdi eine Konkurrenz-Gewerkschaft der Kabinengewerkschaft Ufo, die zu dem aktuellen Streik aufgerufen hatte.