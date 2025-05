In den Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal der Airline Tuifly gibt es eine Einigung. Bereits geplante Warnstreiks an Tui -Standorten in Deutschland seien damit vorerst abgesagt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Schwerpunkt der Forderungen für die rund 320 Beschäftigten am Boden waren mehr Geld und Entlastungen im Schichtdienst.