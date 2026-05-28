«Mehr Geld, mehr Schutz, mehr Anerkennung, mehr Solidarität - das ist ein Vierklang, mit dem wir zentrale Ziele in dieser Tarifrunde erreichen konnten», sagte Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland. «Ohne die starke Beteiligung der Beschäftigten an den Warnstreiks, Kundgebungen und Aktionen wäre das so nicht möglich gewesen.» Telekom-Personalvorständin Birgit Bohle sprach von einem «ausgewogenen Abschluss», der «ein klares Zeichen für Stabilität und Verlässlichkeit» setze und zugleich den Beschäftigten ein deutliches Gehaltsplus sichere./kf/DP/he