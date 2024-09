Sollte VW an seinen Plänen festhalten, so werde dies «auf den erbitterten Widerstand der Belegschaften bei Volkswagen stossen», kündigte Gröger an. «Wir stehen erst am Anfang einer Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, die sich gewaschen hat.» Ab 1. Dezember seien auch Warnstreiks möglich. «Wenn es nötig ist, dann stehen an Volkswagen-Standorten Zehntausende vor den Werkstoren und auf den Strassen.»/fjo/DP/nas