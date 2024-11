Weitere Warnstreiks vor Weihnachten?

Bei Warnstreiks hatten die Beschäftigten im Oktober Druck gemacht, sodass die Lufthansa etliche Flüge streichen musste. Am kommenden Dienstag steht laut Verdi ein nächster Verhandlungstermin an. Danach werde man über weitere Arbeitskampfmassnahmen beraten, kündigte Gewerkschafter Lou Hauser an. Ob davon auch Flüge vor den Weihnachtstagen betroffen sein werden, wollte er noch nicht sagen. «Unser Ziel ist nicht eine Eskalation des Konflikts, sondern eine Lösung.»