Fortschritte vermeldete Ufo am Donnerstag für die bislang tariflose Lufthansa-Tochter Discover Airlines. Bei den Verhandlungen zu den Vergütungs- und Arbeitsbedingungen sei man langsam auf die Zielgerade eingebogen. Es sei gelungen, an inhaltliche Themen wie Urlaub, Einsatzplanung, an deutliche Tabellenerhöhungen und zusätzliche Entgeltbestandteile einen Haken zu machen, teilte die Ufo auf ihrer Website mit. Nun stünden noch zwei Termine aus, bei denen es um den sozialpartnerschaftlichen Umgang zwischen Unternehmen und Gewerkschaft gehe.