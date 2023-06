Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn haben Gewerkschaft und Arbeitgeber am Freitag am fünften Verhandlungstag in Folge ihre Gespräche wieder aufgenommen. Ob eine Einigung gelingt oder ob Fahrgästen möglicherweise ein weiterer Warnstreik droht, blieb zunächst offen. Vertreter des Konzerns und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft äusserten sich nicht zum Stand der Dinge. Beide Seiten hatten sich für diese Verhandlungsrunde bis zum Freitag Zeit genommen.

16.06.2023 10:45