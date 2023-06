Die Deutsche Bahn hatte Ende Mai bei einer Laufzeit von zwei Jahren zwölf Prozent mehr in mehreren Stufen bei den unteren Lohngruppen in Aussicht gestellt. Insgesamt zehn Prozent mehr sollten die mittleren Gruppen bekommen und acht Prozent die oberen. Die erste Erhöhungsstufe sollte demnach noch in diesem Jahr anstehen. Angedacht war zudem eine Inflationsausgleichsprämie in mehreren Raten von insgesamt 2850 Euro, die steuer- und abgabenfrei ausfällt. Inwieweit das Angebot seither in den Gesprächen angepasst wurde, behielten die Verhandler stets für sich./nif/DP/nas