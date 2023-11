Bahn-Personalvorstand Martin Seiler nannte die Ausgangslage vor Verhandlungsbeginn am Donnerstag als «schwierig». Das Forderungspaket der Gewerkschaft sei riesig und «so in der Form nicht umsetzbar». «Wir müssten, allein wenn man das Arbeitszeitthema anguckt, zehn Prozent mehr Leute einstellen und das bei diesem Arbeitsmarkt.» Gleichwohl wolle die Bahn am Verhandlungstisch zu Lösungen kommen. Die Bahn habe ein Angebot dabei. Details nannte Seiler zunächst nicht.