Nach dem Warnstreik des Bodenpersonals wird bei der Lufthansa wieder verhandelt. Vertreter des Unternehmens und der Gewerkschaft Verdi sind am Mittwochmittag in der Frankfurter Lufthansa-Zentrale zusammengekommen, um nach einem Kompromiss in dem Tarifkonflikt zu suchen. Über mögliche Ergebnisse oder Zwischenschritte bewahrten die Verhandlungspartner Stillschweigen.

21.02.2024 15:51