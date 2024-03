Kurz vor Beginn der Osterreisewelle laufen die Bemühungen zur Beilegung diverser Tarifkonflikte im Luftverkehr auf Hochtouren. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo und Lufthansa setzten am Dienstag ihre zweitägigen Verhandlungen für die Kabinenbeschäftigten fort. «Wir haben grosses Interesse daran, Passagiere nicht übermässig zu belasten», sagte Ufo-Tarifexperte Harry Jaeger. Im Tarifkonflikt beim Lufthansa-Bodenpersonal sollen Schlichter helfen. Für den Fall einer ergebnislosen Schlichtung startete Verdi am Dienstag die Urabstimmung über unbefristete Streiks. Am Mittwoch (20. März) beginnt zudem die sechste Tarifrunde für das Luftsicherheitspersonal an Flughäfen.