Die interdepartementale Task Force nahm am Donnerstag ihre Arbeit auf, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Die beiden Arbeitsgruppen machten sich umgehend ans Werk und werden ihr Vorschläge an die Task Force richten.