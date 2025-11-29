Deshalb wollen die Sicherheitsbehörden ihre Kräfte nun bündeln. Die Kantonspolizeien kümmern sich um die Einsatzbewältigung und Ermittlungen, das Bundesamt für Polizei (Fedpol) koordiniert bei Waffen- und Fahrzeugdiebstählen in den neu gebildeten Taskforces, wie es am Samstag auf Anfrage von Keystone-SDA beim Fedpol hiess.
Wer alles Teil dieser Taskforces ist, wollte das Fedpol aus taktischen Gründen nicht bekanntgeben. «Wir stehen bei diesem Phänomen erst am Anfang», schrieb das Fedpol. Doch man arbeite «mit Hochdruck» an der Bekämpfung der Bandenkriminalität.
Die Kriminellen seien meist minderjährige französische Staatsangehörige mit maghrebinischem Hintergrund, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Aargau am Freitagabend in der Sendung «10 vor 10» von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), das zuerst über das neue Phänomen und die konkreten Zahlen berichtet hat.
Die Täter würden über soziale Medien rekrutiert und reisen dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schweiz. Via Snapchat erhielten sie demnach Anweisungen zu den Einbrüchen, ehe sie dann mit gestohlenen Luxusautos schnellstmöglich aus dem Land flüchten.
Verschiedene Kantonspolizeien gaben deshalb Empfehlungen an die Garagisten raus: Sie sollen keine wertvollen Fahrzeuge draussen abstellen, deren Schlüssel in einem gesicherten Raum, getrennt von Ausstellungsräumen und Werkstätten aufbewahren und entsprechend aufrüsten mit Überwachungssystemen.
(AWP)