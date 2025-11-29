Deshalb wollen die Sicherheitsbehörden ihre Kräfte nun bündeln. Die Kantonspolizeien kümmern sich um die Einsatzbewältigung und Ermittlungen, das Bundesamt für Polizei (Fedpol) koordiniert bei Waffen- und Fahrzeugdiebstählen in den neu gebildeten Taskforces, wie es am Samstag auf Anfrage von Keystone-SDA beim Fedpol hiess.