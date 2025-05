Sie forderten mehr Respekt für ihr Gewerbe. Die Demonstrationen standen unter dem Motto «Respekt für unsere Arbeit».«Pas de maçon, pas de maison», «Keine Bauarbeiter, keine Häuser», skandierten die Demonstrierenden in Lausanne. An der Lausanner Kundgebung wurde auch eine Schweigeminute abgehalten - zum Gedenken an alle Opfer auf Baustellen, insbesondere an die drei Arbeiter, die beim Einsturz eines Gerüsts in Prilly-Malley VD ums Leben kamen.