Mehrere Tausend europäische Landwirte haben in Strassburg gegen das EU-Freihandelsabkommen mit Staaten des südamerikanischen Mercosur-Verbunds protestiert. Sie versammelten sich hauptsächlich vor dem Gebäude des Europäischen Parlaments, wo in dieser Woche eine Plenarsitzung stattfindet. Laut der örtlichen Präfektur waren am Mittag etwa 5.600 Demonstrierende in der Stadt. Zudem waren den vorläufigen Angaben nach knapp 700 Traktoren auf den Strassen, laut Bauernverbänden an die 1.000. Neben französischen Landwirten nahmen auch Landwirte aus anderen europäischen Ländern, darunter Deutschland, an der Demonstration teil.