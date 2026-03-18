Ein Jahr nach Beginn der landesweiten Protestwelle gegen die Verhaftung und Absetzung des ehemaligen Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu haben sich erneut tausende Unterstützer auf der Strasse versammelt. Zu der Kundgebung vor der Stadtverwaltung auf dem Sarachane-Platz in der Millionenmetropole Istanbul hatte die führende Oppositionspartei CHP zuvor aufgerufen. Die Menschen riefen in Sprechchören Parolen wie «Präsident Imamoglu» oder «Tayyip, Rücktritt» und schwenkten ihre Fahnen und Banner. Es gab ein grosses Polizeiaufgebot.