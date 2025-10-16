In der Klageschrift sei dargelegt, dass J&J «seit mehr als 50 Jahren wusste, dass sein Talkum-Puder krebserregende Stoffe einschliesslich Asbest enthielt», erklärte die Anwaltskanzlei. Dennoch habe das Unternehmen das Babypuder «im Streben nach Profit» weiter vertrieben. Erst drei Jahre, nachdem das Puder in den USA vom Markt genommen wurde, sei der Verkauf 2023 schliesslich auch in Grossbritannien eingestellt worden.