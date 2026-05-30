«Es ist sensationell», sagte Protest-Initiator Karl Mühlsteiger zur Zahl der Demonstranten. «Das geht heute in die Geschichte Tirols ein», meinte Mühlsteiger, der Bürgermeister der nahen Gemeinde Gries am Brenner ist. Wegen des Protests ist die Brenner-Route bis zum Abend für Transitfahrten gesperrt. Viele Demonstranten reisten mit Zügen und Fahrrädern an.