Die Kundgebung führte vom Waisenhausplatz via Altstadt bis zum Bundesplatz und war gerahmt von Reden. «Das Gesundheitswesen ist kein Marktplatz», sagte Valentina Achermann, Berner SP-Stadträtin und Psychotherapeutin. Sie forderte «Lohn, Zeit und Respekt». Es könne nicht sein, dass man in einem der reichsten Länder der Welt so lange auf einen Therapieplatz warten müsse.