14'000 Teilnehmende zogen nach Angaben der Organisatoren am offiziellen 1.-Mai-Umzug am Donnerstag durch Zürich. In Basel haben nach der Schätzung eines Reporter von Keystone-SDA über 3000 Personen an der traditionellen Kundgebung teilgenommen. Der Gewerkschaftsbund beider Basel vermeldete in einer Medienmitteilung die Zahl von über 5000 Teilnehmenden.