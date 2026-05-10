Die Bedenken der Gegner rührten auch von einer Mass-voll-Demonstration in St. Gallen im vergangenen Februar her. Damals durchbrachen die Teilnehmenden eine Polizeisperre. Da einige von ihnen Hellebarden mitgebracht hatten, entzog die Polizei ihnen aufgrund von Sicherheitsbedenken vor Ort die Bewilligung. Es kam zu Scharmützeln und die Polizei setzte Tränengas ein. Bei dieser Demonstration liefen auch bekannte Mitglieder der rechtsextremen Jungen Tat vorne mit.