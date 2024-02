Neben Berlin gab es in vielen weiteren deutschen Städten Veranstaltungen zum zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns. In Köln kamen nach Veranstalterangaben am Samstag rund 6000 Menschen zu einer Demonstration in der Nähe des Doms. Auch Politiker nahmen teil, darunter die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin, Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), und NRW-Europaminister Nathanael Liminski (CDU). In Saarbrücken demonstrierten laut Polizei rund 2000 Menschen für ein Ende des Krieges. In München kamen der Polizei zufolge ebenfalls rund 2000 Teilnehmer zu einer Demo unter dem Motto «Gemeinsam gegen den Krieg - 2 Jahre des grossen Krieges». Unter anderem in Frankfurt am Main, Jena, Weimar, Hannover, Potsdam und Kassel gab es Demonstrationen und Kundgebungen mit laut Polizei je dreistelligen Teilnehmerzahlen.