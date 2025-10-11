In einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte der polnische Präsident vor einigen Tagen, dass sein Land durch die Aufnahme von rund einer Million Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine seine Aufgaben in der europäischen Migrationspolitik bereits erfüllt habe. «Ich werde der Anwendung des Migrations- und Asylpakts in Polen nicht zustimmen», kündigte Nawrocki an.