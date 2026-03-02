Rund 4300 Personen seien auf der App «Travel Admin» als Reisende im Krisengebiet registriert, sagte Marianne Jenni, Direktorin der Konsularischen Direktion des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), am Montag in Bern vor den Medien. Sie gehe davon aus, dass es sich bei diesen Leuten um Reisende handle, die gerne ausreisen und heimkehren möchten. Die meisten Reisenden sind laut Jenni in Dubai und Doha blockiert.