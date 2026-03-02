Botschaften bleiben offen

Die Schweizer Botschaften vor Ort seien nach wie vor operationell, teilte das EDA am Montagabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Das Personal sei wohlauf und es gebe keine Schäden an der Infrastruktur der Schweizer Botschaften. «Die vier Schweizer Botschaftsangestellten, die gestern den Iran verlassen sollten, sind wohlauf und zurück in der Botschaft», so das EDA weiter. Alle Vertretungen im Ausland verfügten über Sicherheits- und Krisendispositive. Diese würden laufend überprüft und angepasst. Zu konkreten Massnahmen und Vorkehrungen äusserte sich das EDA nicht.