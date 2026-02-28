Die Ukraine habe vier Jahre voller Schmerz und Frustration hinter sich, aber auch voller Mut und Widerstand, sagte Iryna Wenediktowa, die ukrainische Botschafterin in der Schweiz, vor den Demonstrierenden auf dem Bundesplatz. «Die Ukraine kämpft, aber sie verteidigt nicht nur sich, sie verteidigt die europäische Sicherheit und das Völkerrecht.»