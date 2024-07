Beim Speicherchip- und Smartphone-Weltmarktführer Samsung streiken Tausende von Beschäftigten in Südkorea. Mehr als 6.000 Mitglieder der grössten Betriebsgewerkschaft nahmen am ersten von drei geplanten Streiktagen an einer Grosskundgebung vor einer Chip-Fertigungsanlage des Konzerns in der südlich von Seoul gelegenen Stadt Hwaseong teil, wie südkoreanische Sender berichteten.