In Zürich und Genf haben am Samstagnachmittag insgesamt rund 3000 Demonstrantinnen und Demonstranten ein «freies Gaza» gefordert. Dabei wurde einmal mehr der umstrittene Ruf «From the river to the sea, Palestine will be free» skandiert. Die Demonstrationen auf dem Helvetiaplatz und auf der Place des Nations waren bewilligt.

12.11.2023 12:05