Ein Drittel der Befragten stufe Auslandreisen als eher unsicher ein, teilte der TCS am Dienstag mit. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 19 Prozent - einzig im Pandemiejahr 2021 war die Unsicherheit noch grösser. Die Daten stammen aus dem zehnten Reisebarometer das vom Forschungsinstitut GFS Bern durchgeführt worden ist.