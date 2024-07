Dies teilte die Chefin seines Wahlkampfteams, Jen O'Malley Dillon, am Freitag mit. «Er ist absolut dabei», sagte sie in einem Interview des Senders MSNBC. Der 81-Jährige nehme die Bedenken einiger Demokraten ernst, sei jedoch entschlossen, um eine zweite Amtszeit zu kämpfen. In den vergangenen Tagen war der Druck auf Biden gestiegen. Zahlreiche Vertreter seiner demokratischen Partei stellten Bidens körperliche und geistige Verfassung für eine Kandidatur und seine Siegchancen teilweise auch öffentlich infrage. Biden hat sich wegen einer Corona-Erkrankung in sein Haus in Delaware zurückgezogen.