2025 war denn auch insgesamt ein Jahr zum Vergessen für die Anteilseigner: Der Kurs brach insgesamt um mehr als ein Drittel ein, die Talfahrt war damit weitergegangen. Ohnehin hatten Anleger in den vergangenen Jahren wenig Grund zur Freude. Zu 26,25 Euro je Papier im Herbst 2019 an die Börse gegangen, markierte die Aktie dank der Sonderkonjunktur in der Corona-Pandemie ihr Rekordhoch Mitte 2020 bei fast 55 Euro. Dann flaute die Nachfrage nach den Aktien zusehends ab. Zusätzlich sorgten die Folgen eines kostspieligen Sponsorenvertrags anschliessend für eine Talfahrt./err/mi/jha/