Die in den vergangenen Monaten schwach gelaufene Aktie gewann am Mittwoch im frühen Handel rund 13 Prozent auf 12,48 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier damit immer noch elf Prozent an Wert eingebüsst. Vom Rekordhoch von knapp 55 Euro aus dem Sommer 2020 ist die seit dem Herbst 2019 gelistete Aktie meilenweit entfernt. JPMorgan-Analyst Toby Ogg verwies auf das besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis und auf eine Beschleunigung der in Rechnung gestellten Beträge. Das sollte die Aktie stützen. Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC pflichtete ihm bei.