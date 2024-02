Der Softwareanbieter Teamviewer will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr erneut profitabler werden. In der aktuellen wirtschaftlichen Lage muss das Unternehmen aber weiter mit Widrigkeiten klarkommen. «Das Marktumfeld ist immer noch nicht so, dass man Rückenwind hat - das ist und bleibt schwierig», sagte Vorstandschef Oliver Steil im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Im abgelaufenen Jahr erfüllte das MDax-Unternehmen seine eigene Prognose und die Erwartungen von Experten. Die Aktie lag vorbörslich auf der Handelsplattform Lang & Schwarz fünf Prozent im Plus.

07.02.2024 07:50