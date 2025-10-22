Vielen Aktionären reicht das aber nicht, sie zogen am Mittwoch die Reissleine. Der Aktienkurs von Teamviewer brach auf ein Rekordtief von 6,41 Euro ein. Zuletzt notierten die Papiere bei einem Kurs von 6,88 Euro noch knapp ein Fünftel im Minus. Für 2025 bedeutet das ein Kursverlust von fast 30 Prozent. Ohnehin hatten Anleger in den vergangenen Jahren wenig Grund zur Freude. Zu 26,25 Euro je Papier im Herbst 2019 an die Börse gegangen, markierte die Aktie dank der Sonderkonjunktur in der Corona-Pandemie ihr Rekordhoch Mitte 2020 bei fast 55 Euro. Dann flaute die Nachfrage nach den Aktien zusehends ab. Zusätzlich sorgten die Folgen eines kostspieligen Sponsorenvertrags anschliessend für eine Talfahrt./mis/mne/stk