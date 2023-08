Die Aktien des Laborausrüsters Tecan sind am Dienstag deutlich fester in den Handel gestartet. Das Unternehmen hat in der ersten Jahreshälfte wie erwartet noch einmal den Wegfall von Corona-bezogenen Umsätzen verdauen müssen, bestätigte aber für das Gesamtjahr 2023 die Wachstumserwartungen. Das wird von Analysten begrüsst.

15.08.2023 09:51