Tecan fallen gegen 9.50 Uhr um 3,6 Prozent auf 117,10 Franken. Im frühen Handel waren sie zunächst bis auf 115,70 Franken und damit den tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren gefallen. Der Gesamtmarkt (SPI) fällt zeitgleich um 0,45 Prozent.
Auch wenn einige Analysten wie bei Octavian oder Vontobel die Zahlen als eher gemischt bewerten, können die zuständigen Analystinnen dem Ganzen auch etwas Positives abgewinnen. So hebt die Octavian-Expertin hervor, dass die Ziele für eine völlige Wachstumserholung weiter nach hinten verschoben wurden. Gleichzeitig dürften diese Präzisierungen aber auch so etwas wie Klärung mit sich bringen.
Bei Vontobel wiederum heisst es, Tecan befinde sich mitten in einem Sturm. Sowohl Währungseinflüsse als auch die US-Zollpolitik belasteten.
Derweil hebt der zuständige UBS-Analyst vor allem das zweite Semester 2025 hervor. Es sei Tecan gelungen, in der zweiten Jahreshälfte besser als erwartet abzuschneiden. Allerdings dürfte der Ausblick für das laufende Jahr sowie die Mittelfristziele für Konsensanpassungen nach unten sorgen.
hr/ys
(AWP)