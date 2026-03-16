Auch wenn einige Analysten wie bei Octavian oder Vontobel die Zahlen als eher gemischt bewerten, können die zuständigen Analystinnen dem Ganzen auch etwas Positives abgewinnen. So hebt die Octavian-Expertin hervor, dass die Ziele für eine völlige Wachstumserholung weiter nach hinten verschoben wurden. Gleichzeitig dürften diese Präzisierungen aber auch so etwas wie Klärung mit sich bringen.