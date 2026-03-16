So geht Tecan laut Mitteilung von einer anhaltenden allmählichen Verbesserung der Endmärkte mit einem Wachstum von 1 bis 3 Prozent in den Jahren 2027 und 2028 aus. Bis 2028 will Tecan darum einen Umsatz von 1 Milliarde Franken und eine bereinigte EBITDA-Marge von 20 Prozent erreichen. Zum Vergleich: Für 2025 erzielte Tecan einen Umsatz von knapp 883 Millionen Franken und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18,1 Prozent.
Transformationsprogramm soll helfen
Um diese Ziele zu erreichen, hat Tecan das Transformationsprogramm «Rewired» gestartet. Es soll durch zusätzliche Umsätze und Effizienzsteigerungen in den Bereichen Operations, Vertrieb, Administration sowie Forschung und Entwicklung einen Beitrag im Umfang von 200 bis 300 Basispunkten leisten.
Ab 2029 geht Tecan von einer Rückkehr zu normalen Marktbedingungen mit einem Marktwachstum im bisherigen Bereich von 3 bis 5 Prozent aus. In diesem Umfeld erwartet Tecan eine Rückkehr zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen bei gleichzeitiger kontinuierlicher Verbesserung der Rentabilität.
«Unser Transformationsprogramm ist auf Portfoliooptimierung sowie kommerzielle und operative Exzellenz ausgerichtet», wird Tecan-Chefin Monica Manotas in der Mitteilung zitiert. «Wir konzentrieren uns darauf, zu profitablem Wachstum zurückzukehren und unser Unternehmen gleichzeitig für die unmittelbare Zukunft und darüber hinaus zu positionieren.»
Mit dem Programm reagiert der Laborausrüster nicht zuletzt auf die Entwicklung im Jahr 2025. Die Leistung in dem Jahr spiegle nicht das Potenzial von Tecan wider, so die Unternehmenslenkerin weiter. «Wir arbeiten entschlossen daran, dies zu ändern.» Das Kerngeschäft sei intakt und die Bilanz stark.
Laut Manotas richtet Tecan seine Strategie auf Trends wie künstliche Intelligenz, Automatisierung, steigende wissenschaftliche Komplexität und auch den wirtschaftlichen Druck aus. Sie gehe davon aus, dass diese Kräfte in den nächsten zehn Jahren ein deutliches Wachstum in der Laborautomatisierung bewirken werden.
hr/to
(AWP)