So geht Tecan laut Mitteilung von einer anhaltenden allmählichen Verbesserung der Endmärkte mit einem Wachstum von 1 bis 3 Prozent in den Jahren 2027 und 2028 aus. Bis 2028 will Tecan darum einen Umsatz von 1 Milliarde Franken und eine bereinigte EBITDA-Marge von 20 Prozent erreichen. Zum Vergleich: Für 2025 erzielte Tecan einen Umsatz von knapp 883 Millionen Franken und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18,1 Prozent.