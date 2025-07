Das Unternehmen bestätigt zudem die bisherige Prognose eines Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Auch an dem am 12. Mai abgegebenen Ausblick für 2025 sowie an den mittelfristigen Zielen hält das Unternehmen fest. Am 12. August will Tecan dann an einem Webcast die Finanzresultate für das erste Halbjahr 2025 besprechen.